Мексика предложила США создать аналог Евросоюза

Организация американских государств (ОАГ) является устаревшей, вместо нее необходимо создать новое содружество стран по формату Евросоюза. С таким предложением к США обратился глава МИД Мексики Марсело Эбрард, его слова привел ТАСС.

«Если все страны Карибского бассейна и Латинской Америки будут едины, то у нас все получится», — заявил Эбрард.

Отметим, что в ОАГ входит 35 государств, она была создана в 1948 году на конференции в Боготе. Штаб-квартира организации находится в Вашингтоне.

Напомним, летом 2021 года президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор также предлагал проработать вопрос о создании союза с целью большей интеграции стран внутри Латинской Америки и Карибского бассейна.