Мир 16 декабря 2022, 00:38 Российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма приняли в ООН Генассамблея ООН приняла резолюцию России по по борьбе с героизацией нацизма

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Генеральная ассамблея ООН большинством голосов приняла резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма. За документ проголосовали 120 стран, против — 50, воздержались — 10 государств.

Отказались поддержать документ, который ГА ООН принимает ежегодно, Германия, Италия, Австрия, Канада, США, Чехия, Эстония, Франция, Латвия, Польша, Украина, Великобритания и другие. Среди воздержавшихся — Афганистан, Республика Корея, Швейцария, Турция.

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Принятый документ дает странам рекомендации в законодательной и образовательной сферах и требует ликвидировать все формы расовой дискриминации.

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В начале ноября сообщалось, что Италия, Германия и Австрия впервые в истории проголосовали против этой резолюции о борьбе с нацизмом. Уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев напомнил, что ранее эти страны буквально давали клятву, что никогда не проголосуют против этого документа. По мнению дипломата, их мнение изменилось в политических целях.