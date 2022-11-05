Италия, Австрия и Германия впервые выступили против российской резолюции о борьбе с нацизмом | 360°

Мир 05 ноября 2022, 08:58 Италия, Австрия и Германия впервые выступили против российской резолюции о борьбе с нацизмом Италия, Австрия и ФРГ впервые выступили против резолюции РФ о борьбе с нацизмом Unsplash

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Италия, Германия и Австрии впервые в истории проголосовали против российской резолюции о борьбе с нацизмом, сообщил замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев. Об этом написало РИА «Новости».

Голосование по проекту документа происходит ежегодно. Лукьянцев напомнил, что даже в 2011 году, когда при обсуждении резолюции в рядах ЕС произошел раскол, представители этих трех стран «клятвенно заверяли», что никогда не смогут голосовать против документа, осуждающего героизацию нацизма. Дипломат предположил, что теперь они изменили мнение из политических соображений.

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Комитет Генассамблеи ООН принял проект резолюции «Борьба c героизацией нацизма» накануне. По информации на сайте постоянного представительства Российской Федерации при ООН, делегации Австралии, Либерии, Северной Македонии и Японии буквально в последний момент предложили поправку в документ. Предварительно обсуждать свои предложения на открытых консультациях они не стали.

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Лукьянцева возмутило, что авторы поправки «превзошли себя» в попытках превратить российский проект резолюции в «политический, страновой документ». Он предположил, что текст резолюции в в любом случае останется для них неприемлемым. Григорий Лукьянцев призвал представителей Комитета Генассамблеи ООН проголосовать против предложенной поправки.