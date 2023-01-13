Мир 13 января 2023, 23:21 Российскую атомную энергетику захотели включить в очередной пакет санкций Reuters: Польша и Литва захотели включить российскую атомную энергетику в 10 пакет санкций freepik

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Против российской атомной энергетики захотели ввести санкции. С инициативой выступили Польша и Литва, они предложили внести ограничения в отношении атомной энергетики из РФ в 10-й пакет санкций, сообщило агентство Reuters со ссылкой на дипломатов высокого ранга из обеих стран.

«Все труднее и труднее добиваться необходимого единодушия в ЕС для введения дополнительных санкций. Тем не менее мы предложим новый амбициозный пакет», — процитировало агентство одного из источников.

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Новый пакет антироссийских санкций планируют подготовить к 24 февраля. В него хотят включить госкорпорацию «Росатом» по просьбе Украины.

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Собеседники агентства также сообщили, что рестрикции будут введены против большего количество российских СМИ и Белоруссии, чтобы помешать России обходить торговые запреты.

Европейские страны импортировали рекордное количество дизельного топлива в декабре. Таким образом они хотели обеспечить себя энергией в преддверии запрета на ввоз российских нефтепродуктов, который они сами ввели. Санкции вступят в силу 5 февраля.