07 апреля 2024, 17:46
Российского туриста нашли мертвым в Анталье
NTV: турист из России умер в Анталье
Российский турист скончался на курорте Анталья. Причины смерти не уточнялись, сообщил телеканал NTV.
Сотрудники гостиницы нашли тело 40-летнего мужчины в его номере. Работников обеспокоил тот факт, что мужчина долго не выходил из комнаты.
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Прибывшие на место врачи констатировали смерть туриста. Его тело отправили на судебно-медицинскую экспертизу.
В январе житель Екатеринбурга впал в кому на курорте в Хургаде. Мужчина выпал с балкона отеля и получил травму головы. Перед несчастным случаем он находился в трезвом состоянии. Дочь пострадавшего предположила, что мужчина упал, так как облокотился на слишком низкие перила.
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