Мир 26 января 2024, 09:02 Екатеринбуржец впал в кому после падения с балкона египетского отеля E1:ru: житель Екатеринбурга выпал с балкона отеля в Хургаде и впал в кому Mohammed Talatene/dpa/globallookpress

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Отдыхавший вместе с семьей екатеринбуржец выпал с балкона отеля на курорте в Хургаде. Мужчина получил травму головы и впал в кому, сообщило издание E1.ru.

По словам дочери пострадавшего, тот вышел на балкон, чтобы проветриться. Семья мужчины в это время находилась в номере.

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«У него подозрение на травму головы, травма руки и ноги. Он сразу отключился и находится без сознания», — рассказала дочь екатеринбуржца.

Она отметила, что ее отец перед несчастным случаем находился в трезвом состоянии. Женщина предположила, что он упал из-за того, что облокотился на слишком низкие перила.

«В госпиталь его увезли на каком-то легковом автомобиле. Долго не хотели по страховке лечить, сначала вообще просили 1,5 тысячи долларов», — указала дочь пострадавшего жителя Екатеринбурга.

Ранее в одном из отелей Хургады британские туристы отравились химикатами от постельных клопов. Семья иностранцев разместилась в пятизвездочной гостинице и пожаловалась персоналу на насекомых. После обработки комнаты инсектицидом пожилая супружеская пара умерла.