Мир 17 марта 2024, 16:26 Российского посла вызвали в МИД Румынии из-за заявления о золоте Российского посла Кузьмина вызвали в МИД Румынии из-за слов о золоте

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МИД Румынии 17 марта вызвал российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина из-за обращения посольства к «горячим головам» с требованием забыть о мечте вернуть румынское золото, вывезенное во время Первой мировой войны на хранение. Об этом сообщила пресс-служба МИД страны.

«Послу передали глубокое недовольство румынской стороны из-за <…> публичного сообщения посольства РФ, касающегося важных тем, берущих начало в историческом прошлом», — пояснило румынское внешнеполитическое ведомство.

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Депутаты ЕП потребовали от России вернуть Румынии золотой запас и культурные ценности. Часть из них страна получила от СССР в 1935 и 1956 годы. В начале нулевых Россия и Румыния организовали комиссию по вопросам румынского золота.

В МИД России отреагировали на эти требования, объяснив их желанием румынских властей улучшить свое экономическое положение за счет другого государства. При этом в ведомстве подчеркнули, что долг самой Румынии перед Россией во много раз превышает стоимость золота.