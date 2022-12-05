Мир 05 декабря 2022, 21:29 Российского посла вызвали в МИД Канады Российского посла Олега Степанова снова вызвали в МИД Канады Pxhere

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Российский посол в Канаде Олег Степанов заявил, что в понедельник днем его снова вызвали в МИД Канады. Об этом дипломат сообщил в комментарии РИА «Новости».

«Вызывают снова сегодня в МИД. К 16:00 (00:00 вторника по московскому времени», — привело агентство слова Степанова.

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Глава российской дипмиссии также уточнил, что пока неизвестна тема предстоящей беседы.

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До этого Степанова вызывали в МИД Канады неделей ранее. Причиной стала публикация в Twitter-аккаунте посольства с изображением перечеркнутого радужного флага и подписью, что семья — это мужчина, женщина и дети. Как отмечали журналисты The National Post, Степанова вызывали в канадский МИД из-за «ненавистнических» твитов против ЛГБТ.

Властям страны не понравилось, что диппредставительство обратилось к министру спорта Паскаль Сент-Онж и попросило объяснить, как она «появилась в этом мире», потому что она лесбиянка.

Как подчеркнули в МИД Канады, это атака на канадские ценности принятия и терпимости. Российского посла вызвали, чтобы рассказать ему об этом.