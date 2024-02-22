Мир 22 февраля 2024, 02:12 Российского хакера под никами flint и flint24 объявили в розыск в США Секретная служба США объявила в розыск хакера из России Строганова Freepik

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Правоохранительные органы в США объявили в розыск российского хакера Алексея Строганова, его обвинили в киберпреступлениях. Об этом сообщили на сайте Секретной службы Штатов.

Строганова знают под никами flint и flint24. По тем же преступлениям, что в США, его обвиняют и на родине. В июне прошлого года на него и других 25 фигурантов завели уголовное дело, которое поступило на рассмотрение в 235-й гарнизонный военный суд в Москве.

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Американская сторона обвинила Строганова в сговоре «с целью взлома компьютерных сетей» физических лиц и компаний, а также хищения данных банковских карт. В публикации отметили, что подозреваемый был вовлечен в незаконную деятельность с мая 2008 года по июль 2017 года.

В России хакера обвинили в неправомерном обороте средств платежей и участии в организованном преступном сообществе.

Ранее стало известно, что российские хакеры атаковали сайт крупнейшего провайдера в Польше и это нарушило связь Североатлантического альянса с Украиной. Скорость в сети польского провайдера Play снизилась до 0,3 мегабита в секунду.