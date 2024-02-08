Мир 08 февраля 2024, 16:29 Российские хакеры нарушили связь НАТО и Украины Mash: хакеры из России атаковали сайт крупнейшего провайдера в Польше Freepik

Читать 360tv в

Российские хакеры атаковали сайт крупнейшего провайдера в Польше, нарушив связь НАТО и Украины. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Just Evil и «Анонимус Судан» совершили первую волну кибератак вечером 7 февраля. Скорость в сети польского провайдера Play упала до 0,3 мегабита в секунду, а связь стала постоянно прерываться.

Реклама

В некоторых городах страны, в том числе в Варшаве, перестали работать транспортные и банковские карты. Хакерские атаки частично затронули ряд стран Евросоюза. Целью кибератаки стала блокировка удаленного ремонта техники ВСУ, поставленной Украине странами НАТО.

Теперь инженеры не могут проинструктировать украинских боевиков. Помимо прочего, действия хакеров нарушили логистику западных поставок ВСУ.

Ранее Координационный штаб по вопросам военнопленных при ГУР Украины сообщил о кибератаках на информационные ресурсы организации. Доступ к некоторым функциям ограничили из соображений безопасности.