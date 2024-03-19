Мир 19 марта 2024, 19:06 Российское посольство осудило высылку дипломата из Эстонии Посольство России пообещало ответить на высылку дипломата из Эстонии РИА «Новости»

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Россия оставляет за собой право ответить Эстонии на высылку дипломата. Об этом РИА «Новости» сообщили в российском посольстве в Таллине.

Временного поверенного в делах России в Эстонии Ленара Салимуллина пригласили в МИД страны, где ему заявили о решении под надуманным предлогом объявить дипломата персоной нон грата.

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«Была вручена соответствующая нота», — рассказали в дипмиссии.

Посольство расценило такие действия как очередной откровенно враждебный шаг Эстонии, который приведет к деградации отношений в будущем.

Ранее власти Молдавии выразили протест послу России в Кишиневе Олегу Васнецову. Причиной стало открытие в Приднестровье избирательных участков во время выборов. Одного из сотрудников посольства объявили персоной нон грата.