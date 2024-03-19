19 марта 2024, 19:06
Российское посольство осудило высылку дипломата из Эстонии
Посольство России пообещало ответить на высылку дипломата из Эстонии
Россия оставляет за собой право ответить Эстонии на высылку дипломата. Об этом РИА «Новости» сообщили в российском посольстве в Таллине.
Временного поверенного в делах России в Эстонии Ленара Салимуллина пригласили в МИД страны, где ему заявили о решении под надуманным предлогом объявить дипломата персоной нон грата.
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«Была вручена соответствующая нота», — рассказали в дипмиссии.
Посольство расценило такие действия как очередной откровенно враждебный шаг Эстонии, который приведет к деградации отношений в будущем.
Ранее власти Молдавии выразили протест послу России в Кишиневе Олегу Васнецову. Причиной стало открытие в Приднестровье избирательных участков во время выборов. Одного из сотрудников посольства объявили персоной нон грата.
Россия
Эстония
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