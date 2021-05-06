Российское посольство напомнило о незаконном военном присутствии США в Сирии

Посольство РФ в Вашингтоне заявило, то США присутствуют в Сирии незаконно. Таким образом Россия ответила на обвинения в своей адрес со стороны Пентагона о том, что нарушила механизма деконфликтинга в САР.

«Мы бы хотели напомнить: американское военное присутствие в Сирии в первую очередь является незаконным. Поэтому у США нет какого-либо права критиковать законные действия Вооруженных сил Российской Федерации», — сказано в сообщении российской дипмиссии в Twitter.

Российские дипломаты напомнили, что военные из РФ действуют в САР по приглашению правительства этой страны. Ранее 5 мая Пентагон обвинил Россию в нарушениях механизма деконфликтинга в Сирии. Об этом написало РИА «Новости».

Вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. Штаты и их союзники с 2014 года ведут в САР и Ираке военную операцию против террористической группировки «Исламское государство»*. Однако в Сирии они действуют без разрешения официального Дамаска.

Бывший американский лидер Дональд Трамп еще до своего избрания в 2016 году обещал вывести войска из Сирии. Позже он решил оставить часть военнослужащих там для охраны нефтяных месторождений. Ведь доходы от них частично поступают союзным США «Сирийским демократическим силам». Официальные сирийские власти назвали эти действия оккупацией.

*"Исламское государство"/ ИГ — террористическая организация, запрещенная на территории России.