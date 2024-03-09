09 марта 2024, 17:41
Российское генконсульство откроется на Мальдивах
Мишустин подписал распоряжение об открытии генконсульства России на Мальдивах
Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о начале работы российского генконсульства в Мале. Документ опубликовали на сайте правовой информации.
«Открыть генеральное консульство РФ в городе Мале (Мальдивская Республика)», — отметили в документе.
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Российскому дипломатическому ведомству правительство поручило определить штатную численность генконсульства и составить его штатное расписание.
Открытие диппредставительства инициировал МИД России, его предложение поддержали заинтересованные министерства этим летом. Правительства России и Мальдив уже обменялись нотами соглашения об учреждении диппредставительства в мальдивской столице.
Ранее вице-президент АТОР по международному туризму Артур Мурадян включил Мальдивы с список популярных государств среди российских путешественников. Он предположил, что летом экзотическая страна станет доступнее для туристов.
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