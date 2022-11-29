Мир 29 ноября 2022, 18:36 Российско-Китайский энергетический бизнес-форум стартовал в Москве и Пекине РИА «Новости»

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В Москве и Пекине стартовал IV Российско-Китайский энергетический бизнес-форум. В рамках мероприятия обсудят отношения двух стран и подумают над способами обеспечения энергетической безопасности.

Товарооборот увеличился

Участники форума отметили, что главной задачей и общей целью России и Китая является достижение углеродной нейтральности к 2060-му году. Российские компании продолжают инвестировать в новые технологии — «Роснефть» развивает проект «Восток Ойл» в Красноярском крае. Там прибегают к природоохранным решениям по всей цепочке — от бурения скважин до транспортировки нефти.

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По словам главы «Роснефти» Игоря Сечина, РФ обладает большим потенциалом и является надежным поставщиком ресурсов.

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«Что касается производственной и технологической логистики: наше партнерство представляется здесь самым защищенным с точки зрения безопасности», — подчеркнул Сечин. Глава компании добавил, что взаимодействие России и Китая во время мирового энергетического кризиса — это полюс стабильности и роста. КНР стала лидером в числе торговых партнеров России в 2021 году. По итогам 10 месяцев текущего года товарооборот между двумя государствами превысил 150 миллиардов долларов.

Сотрудничество России и Китая назвали устойчивым

Участники форума сошлись во мнении, что мировая экономика столкнулась с серьезными проблемами. После сложностей, связанных с коронавирусом, бизнес попал под санкционное давление.

«Западными странами введены необдуманные санкционные ограничения относительно поставок нефти ряда крупных производителей энергоресурсов, в том числе и России», — отметил зампред правительства Александр Новак. Он добавил, что Запад навязывает собственные правила в области страхования, денежных расчетов и транспортировки энергоресурсов.

А вице-премьер Госсовета Китая Хань Чжэн отметил — это не мешает налаживать российско-китайское сотрудничество.

«Перед лицом внешних рисков и вызовов Россия и Китай усиливают взаимодействие и координацию, продвигают крупные проекты сотрудничества, демонстрируя высокую устойчивость российско-китайского энергетического сотрудничества», — процитировал он председателя КНР Си Цзиньпина.

По словам Игоря Сечина, российские энергетические компании готовы работать с китайскими партнерами по всем направлениям, включая торговлю газом, углем, нефтью и электроэнергией. Он уточнил, что основным отечественным поставщиком нефти в Китай является «Роснефть» — она обеспечивает около 7% от потребностей рынка КНР в сырье.

Председатель КНР Си Цзиньпин назвал важным двустороннее сотрудничество с Россией в области энергетики. По его словам, страны усиливают взаимодействие и координацию в ходе совместной работы.