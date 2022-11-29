Мир 29 ноября 2022, 11:43 Си Цзиньпин заявил, что Китай и Россия поддержат энергетическую безопасность мира Председатель КНР Цзиньпин: энергетика — краеугольный камень сотрудничества Китая и России Unsplash

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Взаимодействие Китая и России в сфере энергетики — это краеугольный камень двустороннего сотрудничества. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, передал ТАСС.

«Энергетическое взаимодействие Китая и России является краеугольным камнем практического сотрудничества двух стран, а также служит действенной силой в защиту глобальной энергетической безопасности», — сказал Цзиньпин, приветствуя участников IV Российско-Китайского энергетического бизнес-форума.

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Текст председателя зачитал первый вице-премьер Госсовета КНР Хань Чжэн.

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Глава Китая также обозначил, что сотрудничество России и КНР в энергетике, несмотря на внешние вызовы, демонстрирует устойчивость. По его словам, «Россия и Китай усиливают взаимодействие и координацию». Также — «продвигают крупные проекты сотрудничества, демонстрируя высокую устойчивость российско-китайского энергетического сотрудничества».

Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак призвал брать пример с России и Китая — как эти две страны работают над внешней политикой. Он сказал, что в этом вопросе королевство должно ориентироваться на долгосрочную перспективу.