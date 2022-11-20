Мир 20 ноября 2022, 01:31 Российско-германский форум «Петербургский диалог» хотят упразднить — СМИ Spiegel: российско-германский форум «Петербургский диалог» могут упразднить РИА «Новости»

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Форум «Петербургский диалог», основанный в 2001 году для улучшения отношений между гражданскими обществами ФРГ и России, хотят упразднить, сообщило немецкое издание Spiegel.

«Общее внеочередное собрание членов „Петербургского диалога“ по требованию совета директоров будет созвано в 1-м квартале 2023 года, на нем будет принято решение о роспуске „Петербургского диалога“», — отметили СМИ. Причины такого решения не сообщаются.

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Членами «Петербургского диалога» являются влиятельные политики, ученые, представители сферы культуры и журналисты. На его площадке, в том числе проходили встречи президента России Владимира Путина и экс-канцлера Германии Ангелы Меркель.

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При нынешнем главе немецкого правительства Олафе Шольце власти Германии придерживаются антироссийской политики. Берлин поддержал санкции в отношении России, а также поставляет военную помощь Украине.

Ранее сообщалось, что Германия передала Киеву 30 самоходных зенитных установок Gepard.