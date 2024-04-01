Мир 01 апреля 2024, 06:38 Российским спецслужбам приписали вину за «гаванский синдром» у дипломатов США CBS: Россия причастна к «гаванскому синдрому» у американских дипломатов Unsplash

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Россию обвинили в причастности к «гаванскому синдрому» у дипломатов США во Вьетнаме. Журналисты получили якобы доказавшие это электронные письма российского Совбеза, сообщил в эфире CBS News бывший сотрудник Пентагона Грэг Эдгрин.

Гость программы 60 minutes руководил расследованием по случаям «гаванского синдрома». Грэг Эдгрин заявил, что Россия якобы причастна к беспричинной головной боли и тошноте у американских дипломатов, например, при поездке вице-президента Камалы Харрис во Вьетнам.

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«Если я ошибаюсь насчет того, что Россия стоит за аномальными инцидентами со здоровьем, я приду к вам на шоу и съем свой галстук», — сказал он.

Ведущие заявили о наличии электронных писем, якобы подтвердивших это. В них некие представители Совбеза России в марте 2021 года обсуждали передачу «уникальной технологии» Вьетнаму.

В 2021 году «гаванский синдром» диагностировали у американских дипломатов в Германии. Их отправили на обследование.