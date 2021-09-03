Российский турист утонул в Абхазии

Житель Нижегородской области утонул в море во время отдыха в Гагре. Его тело сейчас ищут спасатели. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на МЧС Абхазии.

«Сотрудники МЧС Абхазии ведут поиски жителя города Выкса Нижегородской области 48-летнего Градобоева Виталия Леонидовича, утонувшего накануне в акватории города Гагры», — рассказали в ведомстве.

По данным МЧС, работу спасателей усложняет сильный шторм. За все время туристического сезона в Абхазии утонули 12 туристов из России.

В конце июня россиянин утонул во время купания в Адриатическом море на побережье Черногории. Это случилось в поселке Свети-Стефан. Местное телевидение сообщило, что мужчина был пожилым. Он мог погибнуть из-за того, что в воде у него случился инфаркт.