Российский турист утонул в Черногории

Турист из России утонул во время купания в Адриатическом море на побережье Черногории. По предварительной информации, во время отдыха в поселке Свети-Стефан у него случился инфаркт.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на местное «Радио и телевидение Будва». Агентство уточнило, что экстренные службы Черногории получили сигнал о случившемся в море примерно в 12:30 по местному времени (13:30 по московскому).

«В Свети-Стефан из воды извлекли тело утопленника. Насколько сейчас известно, речь идет о пожилом мужчине с российским гражданством, который, предположительно, получил инфаркт во время купания», — сказано в сообщении.

Сейчас на месте работают полицейские и врачи. Известно, что смерть российского гражданина констатировали после попытки его реанимировать, которая оказалась безуспешной. Возраст погибшего пока неизвестен. Неясно также, он путешествовал один или с семьей.

С начала июня россияне могут путешествовать в Черногорию на доковидных условиях — чтобы отдохнуть там, туристам не нужны ПЦР-тесты или сертификаты о вакцинации от коронавируса. Им не нужна и виза, чтобы попасть на местные курорты.