Российский Су-27 перехватил военные самолеты США и Германии над Балтикой

Российский истребитель Су-27 перехватил над акваторией Балтийского моря два патрульных самолета США и Германии. Об этом сообщил Национальный центр управления обороной РФ.

Как отмечает ТАСС, в понедельник радиолокационные станции России засекли две воздушные цели, которые приближались к территории РФ. Для их опознавания в воздух поднялся дежурный истребитель Су-27.

Экипаж российского истребителя опознал их как самолеты базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon ВМС США и Р-3С Orion ВМС Германии. Су-27 сопроводил иностранные военные самолеты над акваторией Балтийского моря.

В ведомстве подчеркнули, что после разворота Р-8А Poseidon и Р-3С Orion от российской границы, Су-27 благополучно вернулся на аэродром базирования.

«Весь полет российского истребителя Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — отметили в центре.

На днях Су-27 развернул патрульный самолет ВМС США «Посейдон» от границ РФ над Черным морем. Операцию сняли на видео из кабины истребителя.