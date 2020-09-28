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    28 сентября 2020, 20:22

    Российский Су-27 перехватил военные самолеты США и Германии над Балтикой

    Арина Гудилова

    Российский истребитель Су-27 перехватил над акваторией Балтийского моря два патрульных самолета США и Германии. Об этом сообщил Национальный центр управления обороной РФ.
    Российский Су-27 перехватил военные самолеты США и Германии над Балтикой

    Как отмечает ТАСС, в понедельник радиолокационные станции России засекли две воздушные цели, которые приближались к территории РФ. Для их опознавания в воздух поднялся дежурный истребитель Су-27.

    Экипаж российского истребителя опознал их как самолеты базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon ВМС США и Р-3С Orion ВМС Германии. Су-27 сопроводил иностранные военные самолеты над акваторией Балтийского моря.

    В ведомстве подчеркнули, что после разворота Р-8А Poseidon и Р-3С Orion от российской границы, Су-27 благополучно вернулся на аэродром базирования.

    «Весь полет российского истребителя Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — отметили в центре.

    На днях Су-27 развернул патрульный самолет ВМС США «Посейдон» от границ РФ над Черным морем. Операцию сняли на видео из кабины истребителя.

    Новости SMI.FM