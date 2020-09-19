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    19 сентября 2020, 18:55

    Перехват американского патрульного самолета над Черным морем сняли на видео

    Андрей Иванов

    Российский истребитель Су-27 развернул патрульный самолет ВМС США «Посейдон» от границ РФ над Черным морем. Операцию сняли на видео из кабины истребителя. Ролик опубликовал телеканал «Звезда».

    Инцидент произошел 18 сентября в небе над Черным морем. Российские средства контроля воздушного пространства обнаружили цель, которая приближалась к российской границе. На перехват вылетел истребитель Су-27 из состава дежурных сил Южного военного округа. Об этом сообщил телеканал «Звезда» со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ.

    Это оказался самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВМС США. Истребитель какое-то время сопровождал его. Когда американский самолет поменял курс и полетел в сторону от российской границы, Су-27 вернулся на аэродром. Полет проходил в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. «Посейдон» не нарушил границу.

    Иностранные военные самолеты стали в последнее время часто появляться у границ РФ. На этой неделе российские истребители дважды вылетали на перехват американских бомбардировщиков B-1B над Беринговым морем.

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