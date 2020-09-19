Перехват американского патрульного самолета над Черным морем сняли на видео

Инцидент произошел 18 сентября в небе над Черным морем. Российские средства контроля воздушного пространства обнаружили цель, которая приближалась к российской границе. На перехват вылетел истребитель Су-27 из состава дежурных сил Южного военного округа. Об этом сообщил телеканал «Звезда» со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ.

Это оказался самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВМС США. Истребитель какое-то время сопровождал его. Когда американский самолет поменял курс и полетел в сторону от российской границы, Су-27 вернулся на аэродром. Полет проходил в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. «Посейдон» не нарушил границу.

Иностранные военные самолеты стали в последнее время часто появляться у границ РФ. На этой неделе российские истребители дважды вылетали на перехват американских бомбардировщиков B-1B над Беринговым морем.