Мир 04 февраля 2023, 12:29 Российский след в подрыве «Северных потоков» не нашли Генпрокурор Германии Франк: фактов об участии России в подрыве «Северных потоков» не нашли Danish Defence

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Следователи Германии не нашли доказательств причастности России к подрывам газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Так прокомментировал ход расследования генеральный прокурор европейской страны Петер Франк в интервью газете Die Welt am Sonntag.

Он подчеркнул, что пока собранных материалов недостаточно, чтобы назвать виновных. Следователи продолжают работу по сбору доказательств.

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Криминалисты взяли пробы воды и почвы, а также части поврежденных взрывами труб.

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«Все это мы в настоящее время оцениваем с точки зрения криминалистики», — заявил Франк.

Генеральный прокурор Германии добавил, что специалисты Дании и Швеции, в чьих водах произошли взрывы, проводят собственные расследования. Немецкие криминалисты находятся с ними в постоянном контакте.

Канцлер Германии Олаф Шольц в минувшую пятницу, 3 февраля, заявил, что, пока не появятся конкретные доказательства, страна не намерена выдвигать обвинения или высказывать какие-либо версии о происшествии.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что криминалисты Германии засекретили все данные о расследовании по взрывам на газопроводах. Такое поведение свидетельствует об отсутствии заинтересованности немецкой стороны установить причастных к терактам.