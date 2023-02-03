Мир 03 февраля 2023, 23:16 МИД России уличил Германию в двойственной позиции по «Северным потокам» Захарова: Германии есть что скрывать в расследовании терактов на «Северных потоках» РИА «Новости»

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Судя по заявлениям канцлера ФРГ Олафа Шольца о расследованиях диверсий на «Северных потоках», сложилось впечатление, что Германии есть что скрывать. Такими выводами поделилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее ответ опубликовали на сайте внешнеполитического ведомства.

Ранее Шольц заявил, что немецкие власти обнародуют свои предположения по виновным в взрывах «Северных потоков» после того, как у них будут доказательства.

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В ответ Мария Захарова указала на двойственность такой позиции, поскольку «официальный Берлин вроде бы неизменно заявляет о своей решительной заинтересованности в выявлении организаторов и исполнителей» терактов. А с другой стороны, поступает так, что вызывает сомнения «в искренности звучащих деклараций».

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Дипломат напомнила, власти Германии после теракта на «Северных потока» около двух недель не могли начать официальное расследование. Она также добавила, ссылаясь на немецкие СМИ, что сплошное засекречивание информации, относящейся к диверсиям уже вызывает «неудовольствие у многих представителей германских политических партий».