Российский посол раскритиковал публикации СМИ США о допинге спортсменов ОКР

Публикации американских СМИ о возможном употреблении допинга спортсменами Олимпийского комитета России (ОКР) на Олимпиаде в Токио ничего кроме недоумения не вызывают. Россияне входят в число наиболее тестируемых участников игр. Голословные спекуляции связаны со стремление избавиться от конкурентов.

Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов. Его слова опубликованы на странице дипмиссии в Facebook.

«Российские атлеты добывают медали в Токио в честной борьбе. Попытки дискредитировать их достижения продиктованы стремлением избавиться от добросовестной конкуренции, что противоречит духу олимпийского движения. Проигрывать надо с достоинством», — отметил Антонов.

Он напомнил, что употребление допинга стало общемировой проблемой. Дипломат предложил Вашингтону принять участие в борьбе с ней. Например, активизировать борьбу с запрещенными препаратами в студенческих и профессиональных лигах. Они не следуют международным антидопинговым стандартам, но стали «кузницей кадров» для американской олимпийской сборной.

Анатолий Антонов подчеркнул, что россияне восторгаются достижениями отечественных атлетов.

«Нас переполняет гордость за то, что такие самоотверженные люди представляют нашу страну на международной арене. Хотел бы от всей души поздравить наших спортсменов с достижениями на Олимпиаде в Токио и пожелать им новых свершений!» — резюмировал он.

Американский пловец Райан Мерфи, проигравший россиянину Евгению Рылову, двусмысленно высказался о применении допинга в плавании. О «нечистом спорте» заявил и британский пловец Люк Гринбанк.