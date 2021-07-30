Американский пловец проиграл на ОИ и высказался о допинге. Но обвинить Рылова в обмане трудно

Американский пловец Райан Мерфи двусмысленно высказался о применении допинга в плавании после своего проигрыша Евгению Рылову. Это вызвало ажиотаж, но подозревать российского атлета в допинге вряд ли можно. На протяжении спортивной карьеры он всегда показывал высокие результаты, а отечественные спортсмены находятся под пристальным вниманием WADA.

Американский пловец Райан Мерфи проиграл в финале заплыва на 200 метров на спине и после этого заявил, что в соревнованиях участвовали «нечистые» спортсмены, из-за этого он почувствовал психологическую нагрузку. Но он уточнил, что не имел в виду Евгения Рылова, который обошел его дважды.

Мерфи заявил журналистке The Wall Street Journal Лэйн Хиггинс, что у него есть 15 мыслей по поводу возможного допинга оппонентов и 13 из них доставили бы ему неприятности. Он также отметил, что в плавании есть допинг, а Международная федерация плавания должна стать более открытой.

Пловец из Великобритании Люк Гринбанк также заявил о нечистом спорте. По его мнению, где-то есть глобальная схема допинга, которую спонсирует государство.

Евгений Рылов на пресс-конференции ответил на слова своих соперников. Он заявил, что всегда выступал за спорт без допинга, заполняет систему АДАМС и после пресс-конференции пойдет сдавать анализы.

В своем Instagram Евгений Рылов рассказал, что поговорил с Райаном Мерфи и они убедились, что произошло недопонимание. По словам россиянина, у них с американским спортсменом не было претензий друг к другу.

Нечистая игра

Заявление Райана Мерфи привлекло к себе внимание в связи с тем, что Россия уже была замешана в допинговом скандале. Именно из-за этого российские спортсмены выступают под эмблемой Олимпийского комитета России (ОКР) без гимна и флага.

Однако обвинить Евгения Рылова в применении допинга вряд ли можно. Трехкратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Садовый рассказал «360», что спортсмен всегда выступает чисто.

Я прекрасно знаю, как он приезжал к нам в Волгоград с 13 лет по программе „Я стану чемпионом“. Но нами были созданы предпосылки, которыми пользуются наши враги Евгений Садовый.

А российский пловец Николай Скворцов уверен, что такое заявление Мерфи — неспособность достойно проиграть. И заявления спортсмена характеризуют его не с лучшей стороны.

«Он в принципе понимает, что Евгений берет не допингом, потому что такой результат он показывает уже в течение двух лет», — заявил пловец.

Схожего мнения придерживается и спортивный журналист Борис Ходоровский. Он отметил, что намекать можно на кого угодно, но в таком случае нужно предъявлять неопровержимые доказательства. Если их нет, лучше держать язык за зубами.

Слова американского пловца вряд ли смогут привлечь дополнительное внимание WADA к россиянам. По мнению Скворцова, организация теперь и так часто берет пробы у наших атлетов.

Глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергей Алексеев отметил, что никакой спортсмен не может подозревать кого-либо в применении допинга, потому что это полномочия WADA.

Плавание без допинга

По мнению Мерфи, в плавании есть допинг, однако российские спортсмены не считают, что в этом виде спорта он распространен. Российский пловец Николай Скворцов заявил, что по количеству дисквалификаций это достаточно чистый вид спорта.

А спортивный журналист Борис Ходоровский объяснил, что использование допинга в плавании может помочь победить, но явно не на Олимпиаде в Токио.

«В последнее время к соблюдению антидопинговых правил российской сборной уделяют особое внимание. Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников держит руку на пульсе. Я не думаю, что кого-то из российских пловцов могут поймать на крупных спортивных соревнованиях на допинге», — завил Ходоровский.

Ранее скандалы с употреблением пловцами допинга все же были. В 2018 году известный китайский чемпион по плаванию Сунь Ян пытался прервать сдачу анализов на допинг. Он уклонился от сдачи мочи, а когда сдавал кровь, много раз выходил из комнаты. После этого он взял молоток и разбил пробы с анализом.

Международная федерация плавания не применила никаких санкций к спортсмену, но WADA с этим не согласилось. Агентство подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд, и китайца признали виновным.