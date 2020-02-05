Российский посол объяснил антироссийские настроения в Польше

Андреев признал, что трудно оценить, сколько поляков верит мифу, что Россия может напасть на Польшу.

«Вроде бы элементарная логика должна им подсказывать, что у России нет ни причин для этого, ни таких намерений», — пояснил дипломат.

Однако местные СМИ и чиновники активно нагнетают антироссийскую тему. Из-за этого население начинает верить в угрозу со стороны Москвы. Значительной части населения легче придерживаться официальной линии, чем составить собственную оценку, и постоянно ретранслируемая точка зрения подменяет мнение граждан.

Ранее «360» писал о реакции литовских властей на расширение военных частей в Калининградской области.