Российский посол объяснил антироссийские настроения в Польше
Посол РФ в Польше Сергей Андреев рассказал, что польские СМИ и политики активно тиражируют тему «российской угрозы». Об этом сообщило РИА ФАН.
Андреев признал, что трудно оценить, сколько поляков верит мифу, что Россия может напасть на Польшу.
«Вроде бы элементарная логика должна им подсказывать, что у России нет ни причин для этого, ни таких намерений», — пояснил дипломат.
Однако местные СМИ и чиновники активно нагнетают антироссийскую тему. Из-за этого население начинает верить в угрозу со стороны Москвы. Значительной части населения легче придерживаться официальной линии, чем составить собственную оценку, и постоянно ретранслируемая точка зрения подменяет мнение граждан.
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