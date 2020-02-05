Литовскую разведку обеспокоило расширение российских воинских частей в Калининградской области
Директор второго департамента оперативных служб при министерстве обороны Литвы полковник Ремигиюс Балтренас пожаловался на планы РФ сформировать вблизи границы новую мотострелковую часть. Об этом сообщил «Интерфакс».
По словам Балтренаса, новое подразделение даст возможность войскам в анклаве действовать без подкрепления с основной территории России.
«Например, количество танков может вырасти в два раза и достичь почти ста единиц в самой области», — привел слова полковника портал «Утро.ру».
Отмечается, что литовская разведка озабочена также из-за малых ракетных кораблей «Советск» и «Мытищи», оснащенных ракетами «Калибр». Опасения Литвы вызвало и создание смешанной авиационной дивизии и двух авиаполков в Калининградской области.