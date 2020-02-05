Литовскую разведку обеспокоило расширение российских воинских частей в Калининградской области

По словам Балтренаса, новое подразделение даст возможность войскам в анклаве действовать без подкрепления с основной территории России.

«Например, количество танков может вырасти в два раза и достичь почти ста единиц в самой области», — привел слова полковника портал «Утро.ру».

Отмечается, что литовская разведка озабочена также из-за малых ракетных кораблей «Советск» и «Мытищи», оснащенных ракетами «Калибр». Опасения Литвы вызвало и создание смешанной авиационной дивизии и двух авиаполков в Калининградской области.