Российский «Панцирь-С1» сбил турецкий военный беспилотник в Ливии

Ливийская национальная армия Халифы Хафтара сбила турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2. Это было сделано с помощью зенитного комплекса «Панцирь-С1Э» российского производства, сообщил военный аналитик Бабак Тагвей со ссылкой на собственные источники.

Он опубликовал в Twitter снимки сбитого летательного аппарата.

По данным Telegram-канала «Военный осведомитель», за сутки армия Хафтара уничтожила два беспилотника Bayraktar TB2 и один китайский дрон Wing Loong II из состава ВВС ОАЭ.

Ранее турецкое агентство Anadolu сообщило о том, что в Ливии с начала недели были уничтожены девять зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь», принадлежащих армии Хафтара.

В январе президент Турции Реджеп Эрдоган отправил военный контингент в столицу Ливии Триполи для поддержки признанного ООН правительства национального согласия (ПНС). Ливийская национальная армия пытается взять Триполи с апреля 2019 года. Хафтар считает, что Турция незаконно вмешивается во внутренние дела Ливии.