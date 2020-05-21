Видео с турецкого бронетранспортера показало, как Анкара вмешивается в ливийский конфликт

Доказательством послужили видеозаписи с камеры, которая установлена в турецкой бронированной машине Kirpi — ее захватили силы ЛНА. На записи видно, как машина проделывает путь от турецкого порта Измир в ливийский порт Триполи. То есть турки нарушают оружейное эмбарго, которое установила ООН.

Далее журналистам показали ролик, на котором отчетливо видно, что в порту Триполи тренируются боевики, привезенные из Сирии. Турция нарушает все возможные международные договоры, необходимые для разрешения конфликта в Ливии.

Спикер ЛНА добавил, что за все время Турция перебросила в Ливию порядка 17 тысяч сирийских наемников. Кроме того, Анкара прислала 1500 своих военных и подразделения ЧВК SADAT. Кроме того, сейчас на территории Турции тренируется 2500 солдат, чтобы потом отправиться в Ливию.

На пресс-конференции Мисмари заявил, что поведение Турции на международном поле показывает ее агрессию по отношению к другим странам. Эрдоган открыто шантажирует Евросоюз, угрожая открыть границы и впустить тысячи эмигрантов в Европу.

Сейчас Анкара выступает агрессором, представляя опасность для всего мира. Единственная законная власть в Ливии — это Палата представителей, члены которой раз за разом напоминают о нелегитимности Правительства национального согласия. Но турецкий президент давно заключил договор с Фаизом Сараджем, поделив с ним Средиземное море, невзирая на права остальных стран.

В конце пресс-конференции генерал-майор Ахмад Мисмари сказал, что надеется на благоразумие мировой общественности и что доказательства бесчинств Турции и ПНС помогут им принять верные решения.

Сегодня, добавил Мисмари, ПНС снова обстреляли ракетами жилые кварталы. На этот раз под удар попал город Аль-Асабия.