Российский МИД ответил на нападки стран G7 по делу Навального
Германия до сих пор не предоставила России данные, полученные при обследовании основателя ФБК Алексея Навального, сообщили в пресс-службе МИД РФ. Российская сторона же официально запрашивала информацию о результатах биохимических исследований.
Из-за отсутствия данных, подчеркнули в министерстве, российские правоохранительные органы не могут использовать «все необходимые процессуальные механизмы для установления обстоятельств произошедшего».
«При этом нагнетание истерии вокруг этого дела лишь нарастает. <…> Продолжаются безосновательные нападки на Россию», — заметили в МИД.
Подход немецких властей дипломаты охарактеризовали как неконструктивный, а поведение стран G7 назвали демаршем. Вокруг ситуации развернута «массивная дезинформационная кампания». В МИД заметили, что ее инициаторы ставят перед собой целью не заботу о здоровье Навального и выяснении истинных причин госпитализации блогера. Речь идет о нагнетании санкционных настроений.
Алексею Навальному стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. Основатель ФБК впал в кому, спустя несколько дней его перевезли на лечение в клинику «Шарите» в Берлине. Немецкие медики уверяют, что Навального могли отравить ядом из группы «Новичок».