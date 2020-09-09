Российский МИД ответил на нападки стран G7 по делу Навального

В российском МИД прокомментировали позицию стран-участниц G7 по делу Навального. Внешнеполитическое ведомство заявило, что всякие нападки на этот счет не имеют под собой оснований.

Германия до сих пор не предоставила России данные, полученные при обследовании основателя ФБК Алексея Навального, сообщили в пресс-службе МИД РФ. Российская сторона же официально запрашивала информацию о результатах биохимических исследований.

Из-за отсутствия данных, подчеркнули в министерстве, российские правоохранительные органы не могут использовать «все необходимые процессуальные механизмы для установления обстоятельств произошедшего».

«При этом нагнетание истерии вокруг этого дела лишь нарастает. <…> Продолжаются безосновательные нападки на Россию», — заметили в МИД.

Подход немецких властей дипломаты охарактеризовали как неконструктивный, а поведение стран G7 назвали демаршем. Вокруг ситуации развернута «массивная дезинформационная кампания». В МИД заметили, что ее инициаторы ставят перед собой целью не заботу о здоровье Навального и выяснении истинных причин госпитализации блогера. Речь идет о нагнетании санкционных настроений.

Алексею Навальному стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. Основатель ФБК впал в кому, спустя несколько дней его перевезли на лечение в клинику «Шарите» в Берлине. Немецкие медики уверяют, что Навального могли отравить ядом из группы «Новичок».