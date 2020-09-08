Меркель пообещала общую реакцию стран ЕС на ситуацию с Навальным

Канцлер Германии Ангела Меркель анонсировала коллективную реакцию стран Евросоюза по ситуации с блогером Алексеем Навальным. Об этом сообщило РИА «Новости».

По словам Меркель, эта реакция последует после того, как мир узнает позицию России. До тех пор «окончательное решение не принято». Но при этом, уточнила канцлер ФРГ, «безусловно доказано, что Навальный был отравлен».

С 20 августа Навальный находился в коме после того, как ему стало плохо в самолете из Томска в Москву. В течение нескольких дней его перевезти лечиться в берлинскую клинику «Шарите». Врачи из ФРГ утверждают, что политика могли отравить веществом из группы «Новичок».