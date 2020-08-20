Российский истребитель сопроводил самолеты НАТО над Черным морем

Российские военные подняли тревогу из-за приближающихся к государственной границе неопознанных воздушных целей над Черным морем. Для предотвращения нарушения границ был задействован истребитель Су-30СМ.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Национальный центр управления обороной, иностранные самолеты обнаружили над нейтральными водами Черного моря. С близкого расстояния российский экипаж опознал их как самолеты-разведчики Atlantiс-II ВМС Франции и Sentinel-R1 ВВС Великобритании.

Вскоре самолеты скорректировали свой маршрут, а российский истребитель вернулся на базу. Нарушения границы не было зафиксировано.

Накануне сообщалось, что истребитель Су-27 ВВС России перехватил американский стратегический самолет-разведчик RC-135 над Балтийским морем и отогнал его от российской границы. В августе участились случаи сопровождения самолетов-разведчиков стран НАТО у российских границ.