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    19 августа 2020, 20:08

    Российский истребитель Су-27 отогнал самолет-разведчик ВВС США от границ РФ над Балтикой

    Андрей Иванов

    Российский истребитель Су-27 перехватил американский стратегический самолет-разведчик RC-135 над Балтийским морем и отогнал его от российской границы. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Национальный центр управления обороной России.

    Инцидент произошел 19 августа. Российские средства контроля воздушного пространства обнаружили воздушную цель, которая приближалась к границе России над нейтральными водами Балтики.

    «Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота», — сообщили в центре.

    Су-27 приблизился к воздушной цели на безопасное расстояние и определил, что это американский самолет RC-135. Российский истребитель заставил самолет ВВС Соединенных Штатов и улететь. Границу РФ не нарушили, российский летчик действовал в рамках международных правила использования воздушного пространства.

    В последнее время участились случаи проведения разведки иностранными военными самолетами возле российских границ. Последний подобный инцидент произошел над Балтийским морем 17 августа. Тогда в небе в непосредственной близости от государственной границы появился такой же американский самолет.

    Новости SMI.FM