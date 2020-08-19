Российский истребитель Су-27 отогнал самолет-разведчик ВВС США от границ РФ над Балтикой

Инцидент произошел 19 августа. Российские средства контроля воздушного пространства обнаружили воздушную цель, которая приближалась к границе России над нейтральными водами Балтики.

«Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота», — сообщили в центре.

Су-27 приблизился к воздушной цели на безопасное расстояние и определил, что это американский самолет RC-135. Российский истребитель заставил самолет ВВС Соединенных Штатов и улететь. Границу РФ не нарушили, российский летчик действовал в рамках международных правила использования воздушного пространства.

В последнее время участились случаи проведения разведки иностранными военными самолетами возле российских границ. Последний подобный инцидент произошел над Балтийским морем 17 августа. Тогда в небе в непосредственной близости от государственной границы появился такой же американский самолет.