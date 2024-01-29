29 января 2024, 03:21
Хакеры атаковали сайты штаба по вопросам военнопленных на Украине
Штаб по вопросам военнопленных при ГУР Украины сообщил о хакерской атаке
Координационный штаб по вопросам военнопленных при ГУР Украины сообщил, что на их информационные ресурсы совершили хакерскую атаку. Об этом написали в социальной сети на официальной странице штаба.
«Сегодня зафиксирована DDoS-атака на информационные ресурсы координационного штаба», — сказано в сообщении.
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Доступ к некоторым функциям и ресурсам будет ограничен, предупредили в штабе. Это обусловлено соображениями безопасности.
В начале января СБУ обвинила российских хакеров во взломе уличных камер видеонаблюдения. По версии ведомства, камеры перенаправили и запустили прямую трансляцию на YouTube. По мнению службы безопасности, взломанные камеры использовались хакерами для шпионажа за силами обороны города и объектами критической инфраструктуры.
Шпионаж
СБУ
YouTube
Хакеры
Украина
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