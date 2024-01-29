Мир 29 января 2024, 03:21 Хакеры атаковали сайты штаба по вопросам военнопленных на Украине Штаб по вопросам военнопленных при ГУР Украины сообщил о хакерской атаке Freepik

Читать 360tv в

Координационный штаб по вопросам военнопленных при ГУР Украины сообщил, что на их информационные ресурсы совершили хакерскую атаку. Об этом написали в социальной сети на официальной странице штаба.

«Сегодня зафиксирована DDoS-атака на информационные ресурсы координационного штаба», — сказано в сообщении.

Реклама

Доступ к некоторым функциям и ресурсам будет ограничен, предупредили в штабе. Это обусловлено соображениями безопасности.

В начале января СБУ обвинила российских хакеров во взломе уличных камер видеонаблюдения. По версии ведомства, камеры перенаправили и запустили прямую трансляцию на YouTube. По мнению службы безопасности, взломанные камеры использовались хакерами для шпионажа за силами обороны города и объектами критической инфраструктуры.