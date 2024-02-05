Спецоперация 05 февраля 2024, 08:36 «Солнцепеки» уничтожили боевиков ВСУ, спрятавшихся на правом берегу Днепра МО: российские десантники уничтожили позиции ВСУ на правом берегу Днепра РИА «Новости»

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Российские экипажи тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» уничтожили замаскированные укрепленные позиции и пункты временной дислокации украинских военных на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

В зоне специальной военной операции «Солнцепек» выходит на боевую позицию с наступлением темноты и выжигает термобарическими зарядами живую силу противника. Контролируют работу тяжелой огнеметной системы с помощью беспилотников.

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«В этот раз ТОСы российских десантников поразили живую силу ВСУ, укрывшуюся в замаскированных укрепленных опорных пунктах, а также в пунктах временной дислокации на правом берегу Днепра», — передали в министерстве.

Как объяснили в ведомстве, «Солнцепеки» чаще работают ночью: это безопаснее и неожиданно для противника. Боевая машина выпускает «море огня» по боевикам, поэтому шансов выжить у них нет.

В конце января удары российских «Солнцепеков» под Харьковом обратили ВСУ в бегство. Британский эксперт Александр Меркурис назвал огнеметную систему ужасающим и невероятно мощным оружием. С помощью атаки российские бойцы ликвидируют до 1,2 тысячи солдат ВСУ ежедневно.

Ранее «Солнцепеки» поразили опорные пункты украинской армии на Купянском направлении. До этого система уничтожили блиндажи с бронетехникой ВСУ с расстояния более 4,5 километра.