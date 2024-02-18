Мир 18 февраля 2024, 13:17 Дания призвала Европу отдать Украине ненужное оружие Премьер Дании заявила, что страна передаст Украине ненужную артиллерию Tobias Hase / Global Look Press

Читать 360tv в

Дания передаст Украине свою артиллерию, поскольку сейчас ее не использует. Об этом заявила глава датского правительства Метте Фредериксен. Ее слова привело издание Jyllands Posten.

Премьер подчеркнула, что украинские власти просят передать оружие прямо сейчас.

Реклама

«Мы решили передать Украине всю свою артиллерию. Поэтому извините, друзья, в Европе есть военное оборудование, это вопрос не только производства», — сказала политик.

Она подчеркнула, что в ЕС есть оружие, боеприпасы, системы ПВО, которые не используются. В краткосрочной перспективе Украине нужно передать оружие, а в долгосрочной — принять в ЕС и НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на конференции по безопасности в Мюнхене, заявил, что вина за отвод ВСУ из Авдеевки лежит на западных странах. По его мнению, их помощь была недостаточной.