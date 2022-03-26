Российский дипломат назвала причины регулярных ракетных испытаний КНДР

Москва сожалеет в связи с запуском межконтинентальной баллистической ракеты КНДР. Одновременно с этим сожаление вызывает тот факт, что Запад в свое время не отреагировал на приостановку Пхеньяном ядерных и ракетных испытаний. Об этом заявила земеститель постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева, ее слова привело РИА «Новости».

«Россия выступает против любой военной активности, которая ставит под угрозу безопасность корейского полуострова и стран Север-Восточной Азии. Сожалеем о последних событиях в регионе», — сказала она.

В то же время, по словам дипломата, за четыре года Совбез ООН так и не смог отреагировать на демонтаж ядерного полигона КНДР, соблюдение Пхеньяном моратория на ядерные испытания и запуски межконтинентальных баллистических ракет.

«В каждой своей резолюции по КНДР, начиная с 2006 года, Совет выражал готовность пересматривать ограничения в зависимости от степени выполнения Пхеньяном положений соответствующих документов. К сожалению, до сих пор СБ лишь ужесточал рестрикции, игнорируя позитивные сигналы со стороны Северной Кореи», — отметила она.

Евстигнеева призвала коллег по Совету безопасности организации проявлять сдержанность в отношении Северной Кореи, подтвердив на практике готовность к диалогу с ней.

Ранее Северная Корея подтвердила тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17». По имеющимся данным, приказ о запуске отдал лично лидер КНДР Ки Чем Ын. Он также сообщил, что дальность полета ракеты составила 1090 километров, макимальный набор высоты составил 6248 километров..

Данный запуск оказался двенадцатым с начала 2022 года и первый запуск межконтинентальной ракеты с конца 2017 года.