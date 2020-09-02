В США назвали самый опасный российский боевой самолет

В опубликованной статье автор называет Ту-160 самым большим военным самолетом в мире. Не обошел стороной Бутовский и боевые качества бомбардировщика. Военный эксперт указывает, что Ту-160 получит ракеты Х-БД с увеличенной дальностью полета после предстоящей модернизации.

В составе ВКС России на сегодняшний день состоит 17 ракетоносцев Ту-160, пишет автор в материале. Однако добавляет, что Минобороны РФ в 2018 году заключило контракт на поставку к 2027 году еще десяти бомбардировщиков.

Бутовский помимо прочего отмечает участие Ту-160 в борьбе с терроризмом в Сирии, а также полеты российских ракетоносцев в Южную Африку и Венесуэлу.

В августе Министерство обороны России выступило с предложением сделать всю информацию, которая относится к обороне страны, конфиденциальной. В проекте изменений в закон «Об обороне» отмечается, что сейчас порядок отнесения информации к государственной тайне распространяется только на органы власти и из-за этого в СМИ периодически появляется служебная информация, которая касается создания вооружения, военной техники и финансового состояния.