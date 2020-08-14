Минобороны предложило засекретить информацию о защите страны

Вся информация, которая относится к обороне России, может стать конфиденциальной. С таким предложением выступило Министерство обороны страны.

Проект изменений в закон «Об обороне» есть на портале публикации проектов нормативных актов. В нем отмечается, что сейчас порядок отнесения информации к гостайне распространяется только на органы власти и из-за этого в СМИ периодически появляется служебная информация, которая касается создания вооружения, военной техники и финансового состояния.

«С учетом вышеизложенного предлагается информацию, образующуюся при реализации мероприятий в области обороны и не составляющую государственную тайну, отнести на законодательном уровне к категории конфиденциальной», — заявило ведомство.

Ранее Минобороны России провело внезапную проверку вооруженных сил на фоне введенных ограничений. Она не выявила проблем в армии.

Как сообщало издание «Политика сегодня», Минобороны готовится также к модернизации камчатской армии и флота.