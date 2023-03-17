Мир 17 марта 2023, 23:15 Российский беспилотник назвали «убийцей HIMARS» Lidovky: российский беспилотник «Ланцет» — убийцу американских установок HIMARS РИА «Новости»

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Российский беспилотник «Ланцет» — убийца передовых американских реактивных систем залпового огня HIMARS на Украине. Такое мнение выразил обозреватель чешской газеты Lidovky Штепан Гобза.

По его словам, дрон-камикадзе до сих пор оставался в тени. Но на сегодняшний день уже завоевал уважение на полях сражений. Журналист назвал «Ланцет» аналогом американского барражирующего боеприпаса Switchblade.

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«Уничтожает украинские цели западного происхождения, в том числе американские артиллерийские ракетные комплексы HIMARS и британские БМП Stormer», — подчеркнул Гобза.

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Российский беспилотник бьет точно в цель и может работать автономно. «Ланцет» даже в состоянии самостоятельно принимать решения на поле боя. Например, при поиске целей, добавил обозреватель. Дрон несет большой взрывной заряд, поэтому способен ликвидировать даже бронетранспортер или легкий танк.

Военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко сообщил, что российские бойцы нашли возможность справляться с украинскими подразделениями, которые пользуются бесшумными минометами на Купянском направлении.