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    20 апреля 2021, 19:07

    Российских туристов пустят в Черногорию без ограничений

    Александра Ломейко

    Власти Черногории заявили о снятии для туристов из РФ всех ограничений. Россиянам даже не придется сдавать ПЦР-тесты, заявили в Министерстве финансов иностранного государства.

    Глава черногорского Минфина Милойко Спаич сообщил о ослаблении антикоронавирусных мер в Twitter.

    «Рады сообщить, что для посещения Черногории в туристический сезон — 2021 для граждан Российской Федерации <…> будут сняты все ограничительные меры, в том числе ПЦР-тестирование», — написал он.

    Спаич добавил, что аналогичное решение принято насчет туристов из Белоруссии, Украины и Северной Македонии.

    В начале апреля Черногория продлила для россиян упрощенный порядок въезда в страну. Жителям РФ разрешили оставаться в ней без визы в течение 90 дней. Для путешествия потребуется только действующий загранпаспорт. Визу попросят у тех, кто планирует работать или учиться в стране.