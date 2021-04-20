Российских туристов пустят в Черногорию без ограничений

Власти Черногории заявили о снятии для туристов из РФ всех ограничений. Россиянам даже не придется сдавать ПЦР-тесты, заявили в Министерстве финансов иностранного государства.

Глава черногорского Минфина Милойко Спаич сообщил о ослаблении антикоронавирусных мер в Twitter.

«Рады сообщить, что для посещения Черногории в туристический сезон — 2021 для граждан Российской Федерации <…> будут сняты все ограничительные меры, в том числе ПЦР-тестирование», — написал он.

Спаич добавил, что аналогичное решение принято насчет туристов из Белоруссии, Украины и Северной Македонии.

В начале апреля Черногория продлила для россиян упрощенный порядок въезда в страну. Жителям РФ разрешили оставаться в ней без визы в течение 90 дней. Для путешествия потребуется только действующий загранпаспорт. Визу попросят у тех, кто планирует работать или учиться в стране.