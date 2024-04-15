Мир 15 апреля 2024, 17:00 Российских туристов предупредили о серьезных проблемах с платежами в Турции Посол Ерхов: с платежными переводами из России в Турцию возникли осложнения Unsplash

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США целенаправленно стремятся разрушить торгово-экономическое партнерство между Россией и Турцией. Из-за действий американского руководства у российских туристов могут возникнуть осложнения с платежными переводами. Об этом РИА «Новости» рассказал посол России в Турции Алексей Ерхов.

Он отметил, что проблемы с платежными переводами в Турции продолжаются, несмотря на попытки решить возникшие в банковском секторе проблемы.

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«Ситуация сохраняется очень серьезная. Не побоюсь сказать, напряженная», — подытожил дипломат.

Ерхов подчеркнул, что США и Евросоюз с упорством атакуют «здание российско-турецкого торгово-экономического сотрудничества» и оказывают давление на банковские структуры.

Ранее турецкий аналитик Энгин Озер предложил создать финансовые организации на Северном Кипре и в Абхазии, чтобы решить проблему с банковскими переводами. По его словам, платежи можно совершать через систему «Мир» и банк одной из республик, у которых нет представительства в ООН.