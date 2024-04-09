Деньги 09 апреля 2024, 09:31 Стало известно, как решить банковскую проблему России и Турции Турецкий аналитик Озер: банковскую проблему с Россией можно решить через Кипр РИА «Новости»

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Турция и Россия могут решить проблему с банковскими переводами, создав финансовые организации на Северном Кипре и в Абхазии. Такое мнение в интервью РИА «Новости» высказал турецкий аналитик Энгин Озер.

США «терроризируют» турецкий бизнес, который работает с Россией. Американская сторона грозит банкам в Турции санкциями. По мнению Озера, есть вариант, как избежать этих сложностей.

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«Платежи можно производить через платежную систему „Мир“ в банке, созданном российской стороной в Абхазии или в любом банке Северного Кипра», — пояснил эксперт.

Он напомнил, что обе республики частично признанные, у них нет представительства в ООН. Кроме того, они уже давно находятся под западными санкциями.

Ранее в агентстве Bloomberg предположили, что ограничения со стороны Запада в отношении Турции могут негативно отразиться на ее торговле с Россией.