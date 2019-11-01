«Российских троллей» обвинили в разжигании протестов в Чили

Представитель Госдепа США заявил, что «российских тролли» в соцсетях мешают политическому диалогу в Чили. По его мнению, они искажают смысл дебатов и раздувают конфликт.

Президент Чили отменил саммит АТЭС из-за акций протеста Подробнее

Однако, по данным РИА «Новости», он отказался обсуждать признаки, по которым видна связь этих людей и российских властей.

«Что мы говорим применительно к России, так это то, что мы видим очевидные признаки того, что люди (из России — ред.) пользуются этими дебатами (в обществе — ред.) и искажают их через троллинг в социальных медиа, стремятся усугубить раскол, раздуть конфликт и везде действовать как помеха демократическим дебатам. В этом — проблема», — сказал он.

Представитель Госдепа заявил, что Россия, в целом, заинтересована в розни в Чили и «российские действия поддерживают негативный ход дебатов».

Беспорядки в Чили начались примерно неделю назад. Массовые акции протеста заканчиваются столкновениями с полицией. На фоне митингов в стране вводился комендантский час и действовало чрезвычайное положение.

Глава Чили Себастьян Пиньеру 30 октября отменил саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) и Климатический форум COP25.