Президент Чили отменил саммит АТЭС из-за акций протеста

Саммит и форум не состоятся из-за массовых акций протеста, которые переросли в беспорядки.

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Пиньеру заявил, что для него проблемы и интересы чилийцев превыше всего. «С глубокой болью я решил не проводить саммит АТЭС и форум COP25», — приводит телеканал слова лидера страны.

Пиньеру добавил, что чилийское государство предано АТЭС, которое объединяет 21 крупнейшую экономику. 73% чилийского экспорта поставляют в страны АТЭС.

Волна протестов захлестнула Чили в течение последних нескольких недель. Участники митингов вступают в стычки с полицией. В стране уже вводили чрезвычайное положение, и на несколько ночей подряд объявляли комендантский час.

Триггером для начала акций протестов послужило подорожание проезда на метро. Сейчас вышедшие на улицу люди выступают против низких зарплат и роста тарифов. Также жители Чили недовольны тем, что не могут получить бесплатное высшее образование и бесплатно лечиться.