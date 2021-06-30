Российских хакеров обвинили в атаках на банки Германии и Дании

СМИ сразу двух европейских стран выпустили материалы об атаке российских хакеров. В Германии считают, что они напали на критическую инфраструктуру и банковский сектор, а в Дании — на национальный банк.

Газета Bild со ссылкой на источники в секретной службе написала, что «государственные российские хакеры из группы Fancy Bear» атаковали важную инфраструктуру и банки. Доказательств издание не привело, но сослалось на Федеральную службу безопасности в сфере информационной техники, которая подтвердила нападение.

По мнению источников немецкого издания, атаку устроили в качестве мести за санкции и давление на руководство Белоруссии.

Одновременно с этим портал Version2 написал об атаке на Датский национальный банк с помощью лазейки в программном обеспечении SolarWinds. Хакерское нападение назвали самым изощренным в мире.

По версии издания, российские хакеры внедрили в сети банка вредоносную программу, причем она работала семь месяцев, пока ее не нашел американский сервис Fire Eye. В Датском национальном банке не исключают, что полученные данные могут быть использованы для компрометации структуры. В то же время в банке заверили, что признаков реальных последствий атаки нет.

Заместитель помощника министра обороны США по киберсфере Мике Оянг на прошлой неделе сообщила, что российские хакеры не распространяют свои вредоносные программы на компьютеры, где по умолчанию стоит русский язык. Так они якобы защищают самих себя.