Американцы рассказали о следах «российских хакеров»

Киберпреступники, которые якобы работают из России, не заражают компьютеры, где по умолчанию стоит русский язык. Такую поправку они вносят в код вредоносных программ. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступила заместитель помощника министра обороны США по киберсфере Мике Оянг.

Она пояснила, что таким способом хакеры пытаются обезопасить себя от преследования в тех странах, из которых они работают.

«Найти доказательства удалось прямо в их коде. Орудующие из России банды в своем вредоносном программном обеспечении ставят блок на заражение компьютеров, где русский указан, как язык по умолчанию», — заявила она.

Одну из последних крупных хакерских атак в США совершила группировка DarkSide. Хакеры взломали систему компании Colonial Pipeline — оператора крупнейшего бензопровода. За разблокировку захваченной системы они потребовали выкуп. Работу трубопровода остановили, что почти привело к топливному коллапсу.

Федеральное бюро расследований заявило, что группировка может базироваться в Восточной Европе или России. В качестве аргументов они утверждали, что вредоносная программа не может проникать в системы, где используется русский или другие восточноевропейские языки.

Сами хакеры из DarkSide заявили, что не имеют отношения ни к одной стране. Из основная цель — заработок денег на ошибках программистов.