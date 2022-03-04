Российские журналисты в Донбассе начали получать угрозы

Российским журналистам, которые освещают ход специальной операции на Украине, начали поступать угрозы в социальных сетях.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на своего корреспондента, угрозы различного содержания приходят журналистам в личные сообщения. Кроме того, в комментариях под публикациями в соцсетях также появляются подобные сообщения. В числе посланий такого рода есть и угрозы физической расправы.

Родственникам журналистов звонят и пишут неизвестные, которые «сообщают об их гибели», указано в материале.

За последнюю неделю живущие за границей россияне столкнулись с травлей и нападками от местных жителей. Русскоговорящих школьников обзывают их одноклассники, а взрослых россиян винят в происходящем на Украине, сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

При этом только травлей дело не ограничивается. В Латвии на русскую школьницу напали одноклассницы. О том, что ситуация вокруг русскоязычных школьников обострилась подтвердили и в Лиге защиты детей (MLL) Финляндии.