С началом спецоперации по демилитаризации Украины живущие за границей россияне столкнулись с травлей и нападками от местных жителей. Внимание на эту ситуацию обратила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. На своей странице в Instagram она написала, что русскоговорящих школьников обзывают их одноклассники, а взрослых россиян винят в происходящем на Украине. Выяснилось, что отношение к русским в мире действительно изменилось не в лучшую сторону.

«Говорим на русском только дома»

Постоянно живущая в Германии уроженка Волгограда рассказала изданию V1.Ru, что отношения к русским испортились буквально за пару дней. Она отметила, что проблема коснулась не только россиян, но также русскоговорящих украинцев и белорусов.

«Стали банально бояться говорить на родном языке на улице, где-то в общественных местах. Говорим на русском только дома. Мы не знаем, как быть. Настолько все это быстро случилось, настолько резко началось, что мы и правда не понимаем, как себя вести», — поделилась она.

С проблемами столкнулись и дети. Собеседница издания рассказала, что ученики класса отказались приходить на занятия, если учителя не уберут русскую девочку.

Переехавший в Тбилиси Александр заявил «Фонтанке», что его знакомым отказались сдать квартиру, когда узнали, что у них российский паспорт. Ситуацию осложнило еще и то, что грузинские банки перестали открывать счета для российских экспатов.

«В чате русских в Грузии читал, что русскоязычной маме с ребенком отказались в кондитерской продавать сладости, услышав русскую речь», — поделился он.

Участники митингов в Хельсинки в прямом смысле нагадили под дверь местного турагентства, в названии которого было слово «Россия», а на витрине изображение Кремля, рассказал Владимир Гусатинский.

Показательной оказалась история парикмахера Елены из финского города Эспоо. Сама она родилась и выросла в Финляндии, но ее родители русские, поэтому она свободно говорит на двух языках.

«Мама вбила мне в голову, что это отлично, когда ты владеешь несколькими языками», — поделилась Елена.

Она подчеркнула, что теперь гордиться своими знаниями она не может и старается говорить только по-фински, чтобы не отпугнуть клиентов.

«Сегодня я впервые услышала оскорбление, за то, что говорю по-русски. Мне интересно, как пройдет остальная часть недели», — заявила она изданию Helsingin Sanomat.

Елена отметила, что перестала учить свою пятилетнюю дочь русскому языку. Соседка запретила своим детям играть с ее ребенком, заявив, что знает, что представляют из себя русские.

Детская жестокость

Финская ассоциация русскоязычных обществ (FARO) сообщила, что спустя сутки после начала специальной операции по демилитаризации Украины получили большое число сообщений от русскоговорящих, которые постоянно живут в Финляндии.

«Заявки приходили от украинцев, русских, белорусов, эстонцев. Их всех объединяет русский язык», — говорится в сообщении. Организация привела несколько жалоб, которые она получила.

«Сегодня мой сосед не поздоровался со мной на лестнице, как раньше. Сделал вид, что меня не знает», — написал один из жителей.

«У моего ребенка сегодня впервые спросили, на чьей стороне он готов воевать. Мы никогда не говорили дома о политике», — сообщила еще одна жительница.

Переехавшая в финский города Тампере россиянка Галина рассказала, что ее дети тоже пострадали от травли в школе. Младшую дочку обзывала ее лучшая подруга, уроженка Сомали.

«Старший ребенок учится в четвертом классе, 10–11 лет детям. Некоторые ребята в классе, сами эмигранты, показывают пальцем и орут: «Ты зачем напал на Украину?» Причем не шутя, а агрессивно», — рассказала она.

Доходит до драк

Простой травлей дело не заканчивается. В Латвии дело дошло до рукоприкладства. На русскую школьницу напали одноклассницы. Видео с дракой оказалось в распоряжении матери пострадавшей девочки и она опубликовала его на своей странице в Facebook.

Женщина рассказала, что дочь услышала в свой адрес, что она «русская коммунистка», а также другие оскорбления и угрозы.

«Она не побоялась выйти за пределы школы и защитить себя, только боюсь что в следующий раз они нападут толпой, они об этом предупредили. Так кто в этой ситуации агрессор?» — написала мать девочки.

О том, что ситуация вокруг русскоязычных школьников обострилась подтвердили в Лиге защиты детей (MLL) Финляндии. Глава телефона доверия Татьяна Паямяки заявила, что количество звонков от школьников и студентов с жалобами на травлю за национальность выросло в разы.

«Никто не должен стыдиться своего происхождения и меньше всего дети», — подчеркнула специалист.

Татьяна Паямяки отметила, что взрослым сейчас важно не передавать свое беспокойство и страхи детям. Важно спокойно объяснить, что в конфликте принимают участие страны, а не отдельные люди.