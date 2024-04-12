Мир 12 апреля 2024, 02:17 Российские врачи вытащили клок волос из мозга школьницы Freepik

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Хирурги провели сложную операцию на головном мозге восьмилетней школьницы и спасли ей жизнь. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Киргизии в Instagram*.

У школьницы из Джалал-Абадской области обнаружили новообразование в головном мозге. Ее отправили в отделение нейрохирургии Национального центра охраны материнства и детства (НЦОМиД) Киргизии. Хирурги приняли решение провести срочную операцию.

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Выяснилось, что опухолью оказался клок волос, который рос в мозге вместе с ребенком. Врачи связали патологию с нарушением внутриутробного развития. Сейчас жизни девочки ничего не угрожает.

Необычную опухоль диаметром более 40 сантиметров ранее достали хирурги из тела жительницы Чебоксар. При разрезе для проведения анализа на онкомаркеры врачи обнаружили зубы и волосы.

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